Петербурге скончался архитектор Рафаэль Даянов

В Петербурге на 71-м году жизни скончался архитектор – реставратор, почетный реставратор Санкт-Петербурга Рафаэль Даянов. Об этом сообщает пресс-служба Союза реставраторов города.

Он известен как один из лучших специалистов в области реставрации архитектурного наследия Петербурга. Написал более 20 научных и историко-исследовательских статей. Работал над проектами реставрации дома Доменико Трезини, особняка Гаусвальда, дома Лобанова-Ростовского. Обладатель государственных наград и премий: «Заслуженный строитель России», «Почетный архитектор России», «Почетный знак Госстроя России».

По данным СМИ, Рафаэль Даянов болел COVID-19.