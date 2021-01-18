Ростовчанин, капитан затонувшего у берегов Турции сухогруза, числится пропавшим без вести

Виталий Голенко, капитан сухогруза Arvin, числится пропавшим без вести. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник. Как сообщает агентство, на борту судна находились 12 человек: двое россиян и 10 граждан Украины.

«Капитан судна Виталий Голенко, проживающий в Ростове, пока числится среди пропавших без вести»,— приводит издание слова собеседника.

Как говорится в сообщении, шестеро моряков спасены, трое погибли, а поиск троих продолжается.

Судно Arvin потерпело крушение 17 января у берегов турецкой провинции Бартын из-за непогоды.

Наталья Шинкарева