Правозащитники упрекают британских советников в обучении военных из стран, где нарушаются права человека

Организация Campaign Against the Arms Trade (CAAT) призвала британские власти провести расследование того, как применялись навыки, полученные другими странами от британских военных инструкторов. Об этом сообщает газета The Guardian, которая ранее выяснила, что британские инструкторы обучают военных в 120 странах мира, в том числе в 15 странах, которые обвиняются в нарушении прав человека. В числе таких стран правозащитники называют Китай, Саудовскую Аравию, Зимбабве, Судан, Бахрейн и Шри-Ланку.

Теперь правозащитники хотят знать, не использовались ли переданные британцами знания там для нарушения прав человека. Британское оборонное ведомство, которое в соответствии с законом о свободе информации предоставило The Guardian список стран, в которых работают британские военные инструкторы, отказалось передавать более подробную информацию о том, какие именно навыки и знания получают военные других стран от британских специалистов.

Представитель CAAT Эндрю Смит заявил, что обнародованная информация «вызывает целый ряд серьезных вопросов к британскому правительству. В ряде этих стран именно военные несут ответственность за исполнение жестоких и репрессивных законов и обвинялись в применении пыток и других нарушениях прав человека. Британские военные не должны делать ничего для поддержки подобных действий».

Евгений Хвостик