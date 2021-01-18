Пермский правозащитник планирует претендовать на пост мэра города

Правозащитник Денис Галицкий собирается подать документы на конкурс по отбору главы Перми. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на самого господина Галицкого. «Любая конкуренция повышает качество продукции. У меня будут серьезные аргументы, чем надо заниматься. Если кандидат один, то он может сказать любую чушь. Если кандидатов несколько, то придется реагировать»,— цитирует Дениса Галицкого информационное агентство.

Объявление конкурса связано с досрочным прекращением полномочий главы Перми Дмитрия Самойлова. Господин Самойлов перешел на работу в краевое правительство, а исполняющим полномочия главы Перми был назначен депутат Пермской думы и бывший руководитель строительной компании «ПЗСП» Алексей Демкин. Ожидается, что конкурс будет объявлен на заседании думы 26 января и назначен на 18 марта.

Кандидаты на пост главы Перми представят программы развития города, которые оценит конкурсная комиссия, состоящая из представителей муниципалитета и делегатов от руководства Пермского края. Претенденты, отобранные по итогам конкурса, будут представлены на рассмотрение депутатам Пермской думы. Главой станет кандидат, которого поддержит большинство депутатов.

Денис Галицкий известен критикой неоднозначных решений руководства Пермского края. В частности, он пытался оспорить в судах решение о закрытии железнодорожного сообщения между станциями Пермь I и Пермь II.