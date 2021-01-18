Число ДТП с участием такси в Екатеринбурге выросло на 9,3%

В 2020 году в Екатеринбурге с участием такси произошло 111 ДТП, из которых в 59 авариях три человека погибли и 89 — пострадали, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД. Рост по числу ДТП с пострадавшими составил 9,3%.

Отмечается, что основными причинам ДТП по вине водителей такси являются неправильный выбор дистанции, не соответствие очередности проезда и не соответствие скорости конкретным дорожным условиям.

В прошлом году сотрудниками ГИБДД совместно с министерством транспорта и народного хозяйства Свердловской области было проведено 45 рейдовых мероприятий по легковым такси, составлено 352 административных протокола в отношении водителей легковых такси. В том числе за незаконную установку символики такси было возбуждено 138 административных дел.