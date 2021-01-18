Ярославские спортсменки получили семь медалей на турнире по женскому боксу

Семь медалей разного достоинства завоевали спортсменки Ярославской области на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по женскому боксу, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что две ярославны получили золотые медали, четыре – серебряные и одна – бронзовую медаль.

Соревнования проходили с 13 по 18 января в городе Королеве Московской области. В них участвовали 175 человек, боровшиеся за право выступать на соревнованиях всероссийского уровня. Первое место заняли Юлия Пегашова, выступавшая в группе женщин старше 19 лет и Владислава Силина, выступавшая в группе девочек 13-14 лет.

По словам заместителя председателя регионального правительства, вице-президента областной федерации бокса Валерия Холодова, в Ярославской области сильная школа бокса. Он отметил, что новые площадки для занятий боксом создаются не только в крупных городах, но и в селах. В частности, школы бокса открыты в поселках Туношна и Ярославка.

По информации пресс-службы, в 2021 году будет сдан ФОК в Дзержинском районе Ярославля с бассейнами и ледовой ареной. В комплексе также будет оборудован спортивный зал для занятий единоборствами с боксерским рингом. Кроме того, в 2021 году в селе Михайловском Ярославского района после ремонта открывается зал бокса на 50 человек. В регионе сейчас занимаются боксом более 2,4 тыс. человек.

Антон Антонов