Новый закон о молодежной политике разработают в Удмуртии

В Удмуртии разработают новый республиканский закон о молодежной политике, соответствующий нормам федерального законодательства. Об этом сообщает пресс-служба госсовета республики.

Напомним, что 10 января 2021 года в России вступил в силу новый федеральный закон «О молодежной политике в РФ», который регулирует правоотношения в обозначенной сфере и закрепляет такие понятия, как «молодежь», «молодая семья», «молодые специалисты», «специалист по работе с молодежью. Также закон увеличил предельный возраст молодежи с 30 до 35 лет.