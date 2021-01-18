Пассажиропоток ЮВЖД в 2020 году сократился на 29%

В 2020 году по Юго-Восточной железной дороге (структура РЖД; управляет железнодорожными линиями Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областей) было перевезено 9,72 млн пассажиров — на 28,8% меньше, чем в январе-декабре 2019 года. Об этом сообщили в ЮВЖД. При этом в декабре тенденции снижения усилились: было перевезено 672 тыс. пассажиров, что на 36,8% меньше декабря 2019 года.

Сильнее снизился пассажиропоток в дальнем следовании: за год на дальние расстояния было перевезено 2,47 млн человек, что на 40% меньше, чем годом ранее. В пригородном сообщении пассажиропоток сократился на 23,4% — до 7,25 млн человек. Пассажирооборот (учитывает маршрут пассажира) ЮВЖД за год снизился в полтора раза — до 4,41 млрд пассажиро-километров.

Олег Мухин