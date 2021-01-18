В Татарстане не планируют вводить привилегия для привитых от COVID-19

В Татарстане не будут вводить привилегии для граждан, которые привились от коронавируса. Об этом на пресс-конференции заявила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

«На сегодня ничего дополнительного в части привилегий для привитых вводить не планируется… Если будет что-то другое на федеральном уровне в части QR-кода какого-то в личном кабинете — этот вопрос тоже прорабатывается», — отметила госпожа Авдонина.

Она добавила, что вакцинация не способна защитить граждан от коронавируса на 100%. Она лишь помогает избежать тяжелых форм и летальности.

"Ъ-Казань"