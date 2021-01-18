Южная Корея – Россия: прогноз и ставки на матч чемпионата мира по гандболу 18 января

18 января Южная Корея и Россия сыграют в заключительном матче предварительного раунда чемпионата мира по гандболу. Аналитики Фонбет рассказали о ставках на этот матч.

Что нужно знать о сборной Южной Кореи

Южная Корея никогда не добивалась серьезных успехов на чемпионатах мира. Лучшим для сборной стал турнир 1997 года, когда команда заняла 8-е место. На последнем чемпионате мира 2019 года Южная Корея составила общую сборную с Северной Кореей и провалилась. Команда заняла лишь 22-е место – худший результат в истории.

Перед стартом чемпионата Южная Корея считалась аутсайдером группы H. Первые матчи подтвердили это. Южная Корея разгромно уступила Словении (29:51) и проиграла Беларуси (24:32).

Что нужно знать о сборной России

Россия провалилась на последнем чемпионате Европы, заняв 22-е место. Из-за этого команда не отобралась на чемпионат мира и попала на турнир только благодаря wild card.

В первом матче команда Федерации гандбола России (под таким названием Россия выступает по требованию МОК) сыграла вничью со сборной Беларуси – 32:32. Россия могла вырвать победу на последних секундах матча, но Даниил Шишкарёв не реализовал бросок в решающей атаке. Во второй игре на турнире россияне преподнесли сюрприз, уверенно обыграв Словению – 31:25. Эта победа гарантировала России выход в следующую стадию соревнований.

Статистика очных встреч Южной Кореи и России

Южная Корея и Россия играли друг с другом один раз. На чемпионате мира 2019 года россияне уверенно обыграли объединенную сборную Южной Кореи и Северной Кореи – 34:27.

Прогноз на матч Южная Корея – Россия

Тотал больше 62,5 за 1.73

Россия будет явным фаворитом встречи. На этом турнире россияне активно играют в атаке и много забивают – больше 30 голов в среднем за матч. Южная Корея не сможет нейтрализовать атаку россиян, потому что плохо играет на своей половине площадки. За два стартовых матча Южная Корея пропустила 83 гола – это худший показатель на турнире.

При этом Южная Корея неплохо играет в атаке и может доставить проблемы защите сборной России. В двух матчах корейцы забили 53 мяча – столько же у крепкой Швейцарии. Например, Норвегия, один из фаворитов турнира, забросила на этом отрезке всего на 2 мяча больше. В предстоящем матче Россия и Южная Корея наверняка покажут яркий гандбол и забьют больше 62 мячей.

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