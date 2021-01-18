В Томске судебные приставы опечатывают ТЦ «Нокс»

Судебные приставы по решению суда опечатывают здание ТЦ «Нокс» в Томске, сообщает региональная пресс-служба управления ФССП.

«Мэрия обратилась с иском в суд в отношении индивидуального предпринимателя — владельца торгового центра о признании самовольной постройкой объекта капитального строительства по адресу Томск, переулок Дербышевского, 22»,— отмечается в сообщении ведомства.

Как следует из материалов дела, мэрия также требует от предпринимателя снести четвертый и пятый этажи здания. Иск подан к Игорю Скоробогатову, который, по данным «СПАРК-Интерфакс», владеет 100% в ООО «ТЦ "Нокс"».

Пресс-служба УФССП уточнила “Ъ-Сибирь”, что это часть обеспечительных мер, которые направлены на сохранение жизни и здоровья граждан. Пока не решен вопрос о законности создания надстройки в виде четвертого и пятого этажа ТЦ, где располагаются офисы. Арендаторы при этом могут вывезти товар, после чего двери опечатают, а эксплуатация будет приостановлена до вступления в силу решения суда по основному иску.

По мнению мэрии, объект капитального строительства не соответствует требованиям проектной документации.

Даниил Тарабукин