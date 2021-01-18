В Прикамье создана рабочая группа по развитию водного транспорта

В Пермском крае создана рабочая группа по развитию внутреннего водного транспорта и сохранению водной транспортной инфраструктуры на территории региона. Соответствующий указ губернатора Прикамья Дмитрия Махонина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, рабочая группа будет постоянно действующим коллегиальным консультативным органом. Она создается в целях координации взаимодействия органов власти и субъектов транспортной инфраструктуры по вопросам развития пассажирских и грузовых перевозок внутренним водным транспортом, туризма и сохранения инфраструктуры водного транспорта в Прикамье. Рабочая группа будет собирать информацию о состоянии водного транспорта и его инфраструктуры в регионе, прогнозировать тенденции развития обстановки в этой сфере, изучать российский и зарубежный опыт, вырабатывать предложения по развитию водных перевозок и заниматься подготовкой соответствующих рекомендаций субъектам транспортной инфраструктуры.

В состав коллегиального органа вошел 21 человек: глава Прикамья, и. о. министра транспорта региона Андрей Алякринский, главный специалист отдела железнодорожного, водного, воздушного транспорта краевого минтранса Юлия Малых и еще ряд чиновников разного уровня, а также представители сферы водных перевозок и промышленных предприятий — председатель совета директоров ПАО «Судоходная компания “Камское речное пароходство”» Михаил Антонов, гендиректор АО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» Алексей Андреев, руководитель ООО «ПНППК-Морская электроника» Сергей Багаринов, замгендиректора АО «ОДК» по управлению НПК «Пермские моторы» Александр Иноземцев и другие.