Возбуждено уголовное дело об обрушении части стены в ТЦ Элисты

В Калмыкии Следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту обрушения части стены в ТЦ «Гранд» в Элисте. Как писал «„Ъ-Средняя Волга“», в результате ЧП погиб рабочий.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Как отметили в СК, следствие считает, что 14 января около 23 часов вечера трое рабочих осуществляли демонтаж кирпичных перегородок в отсутствии лесов и также средств индивидуальной защиты при несоблюдении норм и правил безопасности.

При падении части стены пострадали двое рабочих, один скончался, второй госпитализирован с травмами.

Сергей Петунин