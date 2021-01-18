Стоимость перелета из Санкт-Петербурга в Екатеринбург в 2020 году упала на 35%

За 2020 год цена билетов на авиарейсы из Санкт-Петербурга в Екатеринбург снизилась на 35%, следует из данных аналитического центра сервиса Туту.ру. В 2020 году средняя цена на билет по этому направлению составила около 5,1 тыс. руб. В то же время средняя цена билета на авиарейс из Москвы в Екатеринбург составила более 4,2 тыс. руб., что на 32% дешевле, чем в 2019 году.

Как следует из данных сервиса, в рейтинг наиболее подешевевших авиабилетов также вошли направления Нижний Новгород — Екатеринбург и Екатеринбург — Воронеж. В частности, средняя цена на билет из Нижнего Новгорода в Екатеринбург составила более 4,9 тыс. руб. — это на 41% дешевле, чем в 2019 году. Из Екатеринбурга в Воронеж в 2020 году можно было улететь в среднем за 6,2 тыс. руб., что на 38% дешевле, чем в 2019 году.

Средний чек на авиаперелеты по России в 2020 году составил 6,7 тыс. руб. По данным аналитиков сервиса, это на 14% меньше, чем в 2019 году.

Напомним, за десять месяцев 2020 года аэропорт Кольцово обслужил более 2,99 млн человек, что на 44,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За тот же период 2019 года аэропорт обслужил более 5,36 млн пассажиров.

Михаил Мананников