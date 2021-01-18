Житель Абинска предстанет перед судом за попытку взорвать банкомат

В Краснодаре завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Абинска, обвиняемого в попытке краже денег из банкомата. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По версии следствия, обвиняемому удалось вскрыть купюроприемник банкомата, расположенного в одной из аптек в Краснодаре. В тот момент в нем находилось около 1,4 млн рублей. Злоумышленник подключил к нему два кислородных баллона с газовым редуктором и шлангом. Затем с помощью дымовой шашки он устроил задымление в аптеке, после чего поджег провод, соединяющий баллоны с купюроприемником банкомата. Однако из-за того, в устройстве отсутствовал кислород, взрыва не произошло.

В отношении жителя Абинска возбудили уголовное дело по ч.1 ст.223.1, ч.3 ст. 30 и ч.4 ст. 158 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ и кража). На период следствия обвиняемого заключили под стражу. Сейчас материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Алексей Белянин