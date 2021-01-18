В Казани в пандемию на 18% снизилось число разводов

Количество разводов в 2020 году в Казани на фоне пандемии коронавируса составило 3,9 тыс., что на 18% меньше, чем в 2019-м. Город является лидером по соотношению бракоразводных процессов среди городов-миллионников ПФО. Об этом говорится в сообщении мэрии.

При этом количество зарегистрированных браков в 2020 году сократилось на 19%, составив 8,3 тыс. единиц. Чаще всего браки регистрировали мужчины и женщины в возрасте от 25 до 34 лет.

Ранее сообщалось, что в Казани число умерших за год выросло почти на треть.

"Ъ-Казань"