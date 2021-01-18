В Элисте возбудили уголовное дело после смерти рабочего при ремонте в ТЦ

Следственный комитет Элисты возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) после смерти рабочего, который участвовал в ремонте торгового центра «Гранд». Об этом сообщает СУ СК РФ по Калмыкии.

По версии следствия, ночью 14 января 2021 года в помещении ТЦ «Гранд» произошло обрушение одной из кирпичных перегородок здания на двух рабочих. Всего на объекте в это время демонтаж перегородок осуществляли трое человек. «Трое граждан осуществляли демонтаж кирпичных перегородок в отсутствии лесов, инвентарных подмостей и пространственно-устойчивых секций, а также средств индивидуальной защиты»,— говорится в сообщении. В результате один потерпевший скончался на месте, а второй был с травмами доставлен в больницу. По данным следствия, индивидуальный предприниматель был осведомлен о риске обрушения при несоблюдении норм и правил безопасности.

Наталья Шинкарева