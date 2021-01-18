«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Какие есть идеи на глобальных рынках для инвесторов? Куда можно вложить миллион рублей и более и стоит ли их вкладывать? Обстановка на мировых рынках очень напряженная, мы входим в фазу увеличенных рисков. Это отражается в том, что началась коррекция на американском фондовом рынке. Подробности — у экономического обозревателя “Ъ FM” Олега Богданова.

Олег Богданов: Есть единственная акция, которую всегда нужно выбирать в случае снижения курса национальной валюты — это привилегированные бумаги «Сургутнефтегаза». Сейчас акция стоит 41,97 руб., и перспективы здесь есть в районе 50 руб. за одну бумагу. Еще будут объявлены дивиденды, судя по всему, очень неплохие.

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