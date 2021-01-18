Первый проект ИЖС, реализуемый в Ленобласти, получил проектное финансирование

Первый в России проект ИЖС получил проектное финансирование — ГК «Омакульма» заключила с банком ДОМ.РФ соглашение о предоставлении кредита на строительство жилого комплекса «Омакульма – Аннино» в Ломоносовском районе Ленобласти.

Как сообщили в пресс-службе компании, кредитная линия на сумму 2,1 млрд руб. выдана на четыре года, с сублимитами на 80 и 140 млн рублей и возобновляемой кредитной линией на 300 млн рублей предназначена для взаимозачетов по выкупу земельного участка и замещения затрат на строительство инженерных сетей.

Проект коттеджного поселка «Омакульма – Аннино» планируется завершить в 2023 году, первую очередь — во втором квартале текущего года.