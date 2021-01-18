В Сочи передали в суд дело о продаже контрафактного алкоголя на 395 млн рублей

В Сочи правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 17 членов организованной преступной группы, обвиняемых в изготовлении и продаже контрафактного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в городе работало предприятие по производству спиртных напитков, которое по документам в 2012 году прекратило свою деятельность. В действительности завод продолжил производить алкогольную продукцию нелегально: на нее наносили этикетки с товарными знаками известных брендов, а также поддельные акцизные марки. Руководитель и учредитель завод привлекли к продаже продукции своих знакомых – в итоге, товар в течение нескольких лет продавался на территории Туапсе и Сочи.

В МВД уточняют, что -а время нелегальной работы предприятия они произвели и сбыли более 2,8 млн литров контрафактной алкогольной продукции на сумму 395 млн руб.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по ст. 171, 171.1, 180, 327.1, и 210 УК РФ (организация преступного сообщества, незаконное предпринимательство, изготовление, сбыт поддельных акцизных марок.) Во время обысков полицейские обнаружили 130 тыс. готового к продаже контрафактного алкоголя на общую сумму 49 млн руб.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд города Сочи для рассмотрения по существу.

Алексей Белянин