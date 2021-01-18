УФАС: сговора между пермскими клиниками о повышении цен на томографию легких не было Пермское УФАС не выявило нарушений на рынке оказания услуги компьютерной томографии легких в частных клиниках

Пермское УФАС не выявило фактов сговора на рынке оказания услуги компьютерной томографии легких в частных медицинских клиниках Перми. Ведомство также не усмотрело сговора и в одновременном повышении цен на это исследование во всех частных медучреждениях краевой столицы. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Сотрудники УФАС изучили цены на томографию в период с сентября по декабрь 2020 года. Проверка прошла в ООО «Клиника Эксперт Пермь», ООО «Медси-Пермь», ОП ООО «Медицина АльфаСтрахования», ООО «Пермь Томограф Про», ООО «Правила жизни», ООО «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем — Пермь». «Повышение стоимости обусловлено ростом затрат на оказание услуги, а также необходимостью поддерживать на высоком уровне качество обслуживания пациентов в условиях значительно выросшего спроса на услуги»,— к такому выводу пришло УФАС.

«Доля государственных бюджетных учреждений здравоохранения на этом рынке составляет более 50%, а максимальная доля частных медицинских клиник — менее 10%. Таким образом, ни одно из вышеуказанных частных медучреждений не доминирует на рынке оказания услуг томографии. Поэтому антимонопольное ведомство не усмотрело в действиях частных медицинских клиник признаков установления монопольно высокой цены»,— заявил замначальника отдела Пермского УФАС России Дмитрий Шилов.

УФАС начало проводить проверку ценообразования на услуги томографии легких в октябре 2020 года. С жалобами о повышении стоимости услуги в ведомство пожаловались жители Перми. В среднем стоимость исследования выросла на 1 тыс. руб. При этом спрос на эту услугу оказался настолько велик, что очередь на запись растянулась на несколько недель.