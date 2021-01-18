Уральскому полпреду представили план развития индустриального парка в Кургане

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обсудил с полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым планы по реконструкции и развитию индустриального парка «Территория областного развития», создаваемого на базе бывшего завода «Икар» в областном центре. Как сообщают в пресс-службе правительства Зауралья, на площадке парка планируют создать более 400 рабочих мест.

Сейчас заканчивается первый этап реконструкции парка. По его итогам должно быть введено 25 тыс. кв. м производственных площадей для предприятий-резидентов. Первое предприятие планируют запустить в апреле-мае 2021 года – это будет завод по производству железобетонных изделий АО «НПО “Курганприбор”». Всего резидентами «Территории областного развития» намерены стать пять компаний, в том числе Курганский арматурный завод и «Торговый дом “Дормаш”».

На первый этап реконструкции из регионального и федерального бюджетов было выделено 255 млн руб., его общая стоимость с учетом денег инвестора составляет 485 млн руб. На эти деньги реконструируются помещения для резидентов в первом и пятом корпусах. На втором этапе в этом году разработают площадку размером 14 га для локализации новых производств на территории парка. Сейчас составляется проектно-сметная документация. Всего за несколько лет для резидентов парка планируют создать 58,4 тыс. кв. м готовых помещений и 14,1 га свободных площадей под строительство.