Новые кадровые перестановки произошли в правительстве Оренбуржья

Вячеслав Коваленко занял пост заместителя министра образования Оренбургской области. Соответствующий указ о кадровом назначении подписал губернатор Денис Паслер. Об этом в понедельник сообщает региональное правительство.

Вячеслав Коваленко вступил в должность с понедельника. Он будет трудиться на этом посту в течение всего срока полномочий министра образования Оренбургской области.

Ранее Наталья Ибрагимова покинула пост директора департамента архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области – главного архитектора региона в понедельник. Она была назначена на должность министра архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области с 12 января на срок полномочий губернатора.

Георгий Портнов