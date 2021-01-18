В Ярославской области 343 человека лишились права на кредитные каникулы

В Ярославской области за все время действия мер господдержки граждан и бизнеса во время пандемии коронавируса более 1,5 тыс. жителей области получили отсрочку по выплатам кредитов, сообщили в пресс-службе ярославского отделения Банка России. В сообщении отмечается, что позднее из этого числа 343 заемщика были лишены права на кредитные каникулы, так как они в установленный законом срок не смогли документально подтвердить факт снижения своих доходов минимум на 30%.

По словам управляющего ярославским отделением Банка России Владимира Алексеева, Банк России дал рекомендацию кредитным организациям выяснить ситуацию с каждым заемщиком, который не подтвердил снижение доходов и работать с ними адресно.

«К сожалению не все ярославцы ответственно подошли к вопросу своевременной подачи документов. И если человек откликался, выходил на связь, то банк шел на встречу, не начисляя пени и штрафы за просрочку, применяя в отношении заемщика свои программы реструктуризации вместо неподтвержденных кредитных каникул»,– рассказал господин Алексеев.

По закону банки должны были предоставить кредитные каникулы по требованиям заемщиков. Льгота начинала действовать сразу после ее оформления, а получившему ее клиенту необходимо было в течение 90 дней предоставить в кредитную организацию документы, подтверждающие снижение доходов. В отдельных случаях этот срок увеличивался до 120 дней.

В ярославском отделении Банка России уточнили, что в 2020 году в банки области обратилось более 23 тыс. жителей региона, испытывавших трудности с погашением поученных кредитов. Более 1,5 тыс. обратившихся в банки клиентов оформили кредитные каникулы, еще 13,5 тыс. получили снижение кредитной нагрузки по собственным программам банков.

Антон Антонов