Лжесотрудник банка похитил у жительницы Ижевска похитили почти 670 тысяч рублей

У 27-летней жительницы Ижевска похитили почти 670 тыс. руб. под предлогом предотвращения оформления кредитов на ее имя. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по городу.

Установлено, что потерпевшей позвонил мужчина, который представился сотрудником одного из банков и сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредиты. Звонивший называл ей банки, в которых ей необходимо оформить «зеркальные» кредиты якобы для аннулирования заявок, поданных от ее имени злоумышленниками. В результате ижевчанка оформила кредиты в четырех банках и перечислила их на неустановленные счета разными суммами. Она поняла, что стала жертвой мошенника после неудачных попыток дозвониться до лжесотрудника банка.