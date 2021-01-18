Суд не стал избирать меру пресечения подозреваемому в коррупции прокурору Андрею Пригарову

Ленинский районный суд Саратова не стал избирать меру пресечения прокурору Кировского района Саратова Андрею Пригарову, подозреваемому в двух эпизодах получения взяток.

Как сообщил адвокат господина Пригарова Андрей Морозов, суд отказался избирать меру пресечения в связи с «необоснованностью возникшего подозрения». Андрея Пригарова подозревают в получении взяток от директора МУСПП «Ритуал» Михаила Шулекина за «общее покровительство» в размере 18 млн руб. и 15 млн руб. от руководителя одной из строительных компаний. Меру пресечения в виде домашнего ареста по первому эпизоду Саратовский областной суд отменил в четверг на прошлой неделе. Сегодня районный суд должен был принять решение о мере пресечения по второму эпизоду.

Сергей Петунин