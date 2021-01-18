В Ростове в храме Святого Георгия Победоносца будет освящена купель только для военных

Единственным храмом в Ростове, где будут освящены купели, станет храм Святого Георгия Победоносца. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В сообщении отмечается, что установка и освящение купелей согласованы с митрополитом Меркурием и представителями городской администрации.

«Безопасность проведения мероприятия возложена на подразделения военной полиции, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты. Военные медики на базе пневмокаркасного модуля развернут медицинский пункт, а также проконтролируют соблюдение антивирусных ограничений, обеспечив всех участников защитными медицинскими масками и санитайзерами»,— говорится в сообщении.

Как сообщил интернет-порталу 161.ru начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев, обряд планируется провести для 500 верующих военнослужащих ростовских частей.

В свою очередь, администрация Ростова попросила горожан воздержаться от крещенских купаний в открытых источниках в связи с эпидемиологической обстановкой. Как сообщает пресс-служба администрации, священнослужители не будут водоосвящать купели. При этом во всех 56 православных храмах города и в храме «Церкви Святого Креста» (Сурб-Хач) Святой Армянской Апостольской Православной Церкви состоятся праздничные богослужения. Уточняется, что они будут проходить с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Освятить воду жители Ростова смогут на территории храмов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области, в регионе будут оборудованы 85 мест массового организованного проведения крещенских купаний. Для обеспечения безопасности планировалось привлечь порядка 300 человек личного состава, свыше 100 единиц автомобильной техники, а также более 30 плавсредств. В Ростове купели оборудованы не будут.

Наталья Шинкарева