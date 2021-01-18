Иран приговорил американского бизнесмена к десяти годам тюрьмы за шпионаж

Власти Ирана приговорили Эмада Шарги, американского бизнесмена иранского происхождения, к десяти годам тюремного заключения, обвинив его в шпионаже. Об этом со ссылкой на друга родственников осужденного сообщает телеканал NBC News.

По словам друга семьи, господин Шарги был вызван в суд еще 30 ноября прошлого года, где ему тут же были предъявлены обвинения и вынесен приговор без проведения судебного разбирательства. С тех пор, утверждают родственники бизнесмена, он не выходил на связь. При этом иранские СМИ ранее сообщали, что господин Шарги был арестован 6 декабря, через неделю после предъявления обвинений.

Эмад Шарги родился в Иране, однако еще в детстве перебрался в США. Там он получил образование и работал в сфере производства полимерных материалов, а затем сотрудничал с авиационной брокерской фирмой в Абу-Даби. В 2016 году господин Шарги вернулся в Иран. Впервые он был арестован по подозрению в шпионаже в апреле 2018 года, однако через полгода был освобожден под залог, а в декабре 2019 года иранский суд не выявил в его действиях нарушений закона. Тем не менее суд не вернул господину Шарги его иранский и американский паспорта, чтобы тот не мог покинуть страну.

Эмад Шарги стал четвертым американским гражданином, содержащимся под стражей в Иране. Помимо него сейчас в иранских тюрьмах находятся Сиамак Намази (с 2015 года), его отец Бакер Намази, а также Морад Тахбаз, экоактивист, имеющий и британское гражданство.

Кирилл Сарханянц