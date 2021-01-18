Выработка электроэнергии в Нижегородской области выросла на 12,9% в 2020 году

Электростанции энергосистемы Нижегородской области в 2020 году выработали более 11 млрд кВт/ч электроэнергии. Это на 12,9 % больше выработки за предыдущий год, сообщили в региональном диспетчерском управлении энергосистем Нижегородской области, Марий Эл и Чувашии (Нижегородское РДУ, филиал АО «СО ЕЭС»).

Потребление электроэнергии в Нижегородской области снизилось в 2020 году на 6,8% до 19,48 млрд кВт/ч. Максимум потребления мощности – 3 тыс. МВт – в прошлом году зафиксировали 28 декабря в 10:00 при среднесуточной температуре воздуха -11,4°С.

Дефицит электроэнергии в энергосистеме региона покрывался за счет перетоков по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем. За год суммарный переток составил 8,4 млрд кВт/ч.

Анастасия Еремина