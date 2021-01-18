Имущество армавирского завода газового оборудования вновь продают 439 млн рублей

Недвижимость и оборудование армавирского ООО «Завод газового оборудования» выставлено на торги за начальную цену 439 млн руб., сообщается в ЕФРСБ.

Имущество реализуется единым лотом, включающим 23 нежилых здания, четыре объекта незавершенного строительства, три земельных участка (один - в залоге у «Промсвязьбанка»), а также станки, оборудование, транспортные средства, штампы (в залоге у «Россельхозбанка»), ТМЦ и товарные знаки. Все недвижимое имущество расположено в Армавире по улице Тургенева.

Как писал “Ъ-Кубань”, в августе 2020 года имущество предприятия уже выставляли на торги за ту же цену, но продать его не удалось из-за отсутствия заявок на участие в торгах.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Завод газового оборудования» зарегистрировано в Армавире в 1994 году. Уставный капитал завода составляет 143,16 млн руб., он на 100% принадлежит ООО «Балтийская компания» из Санкт-Петербурга. В 2019 году выручка предприятия составила 24,5 млн руб., убыток – 15,7 млн руб., кредиторская задолженность - 558,5 млн руб.

Конкурсное производство в отношении ООО «Завод газового оборудования» открыто в апреле 2019 по иску Юрия Чернова, предъявившего заводу требования на 1,1 млн руб. Среди кредиторов предприятия значатся АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «Санкт-Петербург», АО «ГСК Югория» в лице Краснодарского филиала и другие компании.

Виктория Колганова