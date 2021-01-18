«Соллерс»: работы по проекту «Русский Прадо» заморожены

Представитель ПАО «Соллерс» сообщил «Ъ» о заморозке в период пандемии «ряда работ» по так называемому проекту «Русский прадо». «Сейчас разрабатываем новый график инвестиций и план реализации», сообщили в компании.

В 2019 году, напомним, гендиректор «Соллерса» Вадим Швецов анонсировал создание новой платформы для внедорожников УАЗ (компания владеет автозаводом) с новыми двигателями, дизайном и более богатым оснащением. Господин Швецов охарактеризовал новую машину, как "Русский Прадо" (подразумевая, что она станет конкурентом Toyota Land Cruiser Prado), хотя официального названия автомобиль не получил. Машина должна стоить, по его оценкам, порядка 1,5 млн. руб.

18 января издание «Дром» со ссылкой на свои источники сообщило о закрытии проекта нового внедорожника по причине нехватки финансирования и из-за организации производства премиальных моделей Aurus на мощностях «Соллерс» в Елабуге. В «Соллерс» эту информацию опровергли. «Мы не отказываемся от стратегической задачи развития новой платформы для внедорожников УАЗ», — подчеркнули в ПАО «Соллерс».

Подробнее о проекте читайте в интервью Вадима Швецова для «Ъ».