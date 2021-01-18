ПГНИУ перешел на удаленную работу из-за аварийного отключения воды

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) с сегодняшнего дня, 18 января, переводит те занятия, которые проводились очно, а также работу всех подразделений в дистанционный режим в связи с аварийным отключением воды. Как сообщается в соцсетях университета, сейчас идут восстановительные работы. В комментариях к посту пресс-служба ПГНИУ пояснила, что причина, вероятно, кроется не в коммуникациях кампуса вуза — диспетчер «Новогор-Прикамье» сообщал, что низкое давление воды наблюдается в районе станций Пермь II и Пермь-Сортировочная.

«Проблемы с водой начались в выходные. В разных корпусах ситуация разная, где-то напор слабый, где-то воды вообще нет, зависит еще от этажности. Наше хозуправление постоянно держит связь с “Новогором”. Со вчерашнего дня “Новогор” организовал подвоз питьевой воды к расположенным на территории кампуса общежитиям №2 и №8», — рассказали в пресс-службе университета.

Точные сроки завершения аварийно-восстановительных работ пока не известны. «Но надеемся, что завтра сотрудники вернутся к привычному режиму работы», — отметили в ПГНИУ.