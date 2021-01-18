С татарстанцев взыскали 26 млн рублей за нарушение природоохранного законодательства

Судебные приставы Татарстана взыскали в 2020 году с местных жителей свыше 26 млн руб. штрафов за нарушения законодательства в области охраны окружающей среды. Об этом говорится в сообщении управления ФССП по региону.

Отмечается, что эти нарушения связаны с организацией незаконной свалки, рыбалки и охоты, а также сферой лесных отношений. Всего в 2020 году приставы исполнили свыше 1 тыс. исполнительных производств. «Кроме того, приставами исполнено 63 судебных актов неимущественного характера: о сносе незаконно возведенных строений, устранении нарушений законодательства и др.», — отметили в ведомстве.

Помимо того, 70 жителей Татарстана в 2020 году стали невыездными за нарушений природоохранного законодательства.

"Ъ-Казань"