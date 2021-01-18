Расследованием трагедии на улице Краснова занялся отдел по расследованию особо важных дел

Уголовное дело о падении строительных конструкций на улице Краснова, 25, передано в производство первого отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю. Об этом “Ъ-Прикамье” рассказали знакомые с ситуацией источники.

Напомним, дело по «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) было возбуждено 9 января прошлого года в отношении неустановленных лиц. Тогда произошло падение строительного перекрытия, в результате чего от обломков пострадали две женщины. Позже одна из них скончалась в больнице. Изначально расследованием занимался следственный отдел по Свердловскому району СУ СКР.

Как считают следователи, трагедия произошла из-за «ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей со стороны лиц, на которых было возложено управление и обслуживание указанного жилого дома». После этого случая руководитель фонда капитального ремонта Пермского края покинул занимаемую должность.