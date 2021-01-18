За неделю с петербургских улиц убрали более 38 тыс. кубометров снега

За минувшую неделю, с 11 по 17 января, в Петербурге выпало 8 см осадков, дорожные специализированные предприятия комитета по благоустройству собрали и вывезли с городских улиц более 38,5 тыс. кубометров снега. В общей сложности с начала снежного сезона было убрано свыше 207 тыс. кубометров, сообщили в пресс-службе комитета.

В среднем в течение прошлой недели круглосуточно на уборку выходило более 790 единиц техники, днем работало более 1,1 тыс. дворников, ночью — порядка 340. В садах и парках Петербурга чистоту наводили в среднем еще 80 машин и 440 работников ручного труда.

В понедельник, 18 января, улицы Петербурга от снега чистят 867 единиц техники и 1,2 тыс. дворников. В парках и скверах работают еще 102 машины и 544 специалиста.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в общей сложности Петербург в зимний период будет обслуживать 1,7 тыс. уборочных машин.