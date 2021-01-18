В Оренбуржье с начала года умерли 73 пациента с COVID-19

В Оренбуржье зафиксировано 172 новых случая заражения коронавирусом за 24 часа. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в регионе число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 31868. Умерли 416 человек, в том числе пять пациентов за последние сутки. С начала года в регионе скончались 73 заболевших COVID-19.

По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на шестом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Саратовской и Самарской областей, а также Пермского края.

Андрей Сазонов