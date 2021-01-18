В Удмуртии автоматизируют более 1,4 тысяч рабочих мест для медиков в 2021 году

В 2021 году в Удмуртии автоматизируют более 1,4 тыс. рабочих мест для медиков по нацпроекту «Здравоохранение». По итогам прошлого года в регионе автоматизировали 12,79 тыс. таких мест, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«На реализацию мероприятий нацпроекта по данному направлению выделено более 135 млн руб. На эти средства медицинские организации будут оснащаться автоматизированными рабочими местами, программным обеспечением, средствами защиты информации и электронно-цифровыми подписями для медицинских работников»,— отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Кроме того, запланирован запуск мобильного приложения для врачей, позволяющего работать с пациентами на дому. Медики смогут получить мобильный доступ к электронной медицинской карте, заполнить различную документацию и выписывать рецепты.