РБК: Михаил Воеводин передал долю в корпорации «ВСМПО-Ависма» основному акционеру

Бывший генеральный директор корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин передал принадлежавшие ему 6,53% компании основному акционеру Михаилу Шелкову, пишет РБК со ссылкой на знакомого господина Воеводина и источник, близкий к одному из партнеров компании. По данным издания, сумма сделки составила около 2 млрд руб.

Стоимость 6,53% компании на 15 января составляла 16 млрд руб., следует из капитализации «ВСМПО-Ависма» на Московской бирже. По информации издания, Михаил Воеводин владел акциями не напрямую, а через несколько структур совместно с Михаилом Шелковым. По словам источника, за счет продажи пакета господин Воеводин выплатил компании почти 1,7 млрд руб. в рамках мирового соглашения по иску «ВСМПО-Ависма».

Напомним, господин Воеводин покинул пост гендиректора корпорации в мае 2020 года. Позже корпорация предъявила ему иск на 4 млрд руб. В эту сумму оценивались убытки, причиненные господином Воеводиным невыгодными сделками. Однако стороны заключили мировое соглашение, по которому бывший топ-менеджер обязался выплатить корпорации 1,9 млрд руб. Кроме того, сделки стали поводом для возбуждения уголовного дело о мошенничестве.

«ВСМПО-Ависма» — один из крупнейших в мире производителей титана. 65% акций принадлежит заместителю главы совета директоров Михаилу Шелкову, 25% плюс 1 акция — «Ростеху». До кризиса «ВСМПО-Ависма» обеспечивала до 35% всех потребностей в титане Boeing, 65% спроса Airbus Group и 100% — Embraer. На фоне обвала авиарынка в результате пандемии корпорация столкнулась с резким падением спроса.

Михаил Мананников