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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Коронавирус подтвердился еще у 1232 человек в Черноземье

За минувшие сутки в регионах Черноземья было подтверждено 1232 новых случая коронавируса. Об этом сообщили в федеральном оперштабе. Таким образом, общее число заболевших в макрорегионе с начала 2020 года составило 166,3 тыс.

Также в Черноземье за сутки выздоровело 836 человек (всего 146 тыс.) и умерло 16 (2871):

в Белгородской области выявлено 180 заболевших за сутки (всего с начала 2020 года 25,13 тыс.), 17 выздоровевших (22,44 тыс.), двое умерших (300);

в Воронежской области 388 заболевших (53,23 тыс.), 357 выздоровевших (47,92 тыс.), трое умерших (1,37 тыс.);

в Курской области 176 заболевших (всего 23,94 тыс.), 149 выздоровевших (21,12 тыс.), один умерший (330);

в Липецкой области 153 заболевших (всего 18,95 тыс.), 113 выздоровевших (14,34 тыс.), пять умерших (332);

в Орловской области 175 заболевших (всего 24,52 тыс.), 139 выздоровевших (21,71 тыс.), двое умерших (309);

в Тамбовской области 160 заболевших (20,52 тыс.), 61 выздоровевший (18,5 тыс.), трое умерших (232).

В целом в России с начала 2020 года зарегистрировано 3,59 млн случаев коронавируса (+0,6% за последние сутки). Выписано за весь период 2,98 млн человек (в том числе 18,33 тыс. за сутки), умерло 66 тыс. (471 за сутки).

Олег Мухин


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