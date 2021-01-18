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В Астрахани члены ОПГ обвиняются в незаконной добыче рыбы на 5 млн рублей

Прокуратура Трусовского района Астрахани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех мужчин. Они обвиняются в незаконной добыче, хранении, перевозке и продаже рыбы, принадлежащей к видам, занесенным в Красную книгу РФ (ч.3 ст.258.1 УК РФ). Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По версии следствия, с марта по май 2020 года участники преступной группы на территории Астраханской области незаконно добывали, перевозили, хранили и продавали рыбу осетровых пород. Ущерб Федеральным рыбным запасам РФ составил свыше 5 млн руб.

Уголовное дело направили в Трусовский районный суд города.

Мария Шахрай


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