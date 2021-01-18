В Казани аренда трехкомнатных квартир подешевела на 16,8%

Аренда трехкомнатных квартир в Казани за 2020 год подешевела на 16,8%, аренда двухкомнатных — на 13%, аренда однокомнатных — на 9,5%. Город стал лидером в России с самой подешевевшей арендой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко.

Второе место среди городов с самой подешевевшей арендой занял Санкт-Петербург, где аренда квартир подешевела на 11,4%, 14,5% и 13,2%, соответственно. Тройку лидеров замкнул Симферополь (-7,1%, -14,6% и -16,9%). В пятерку также вошли Москва (-10,9%, -12,9% и -13,9%) и Ярославль (-0,3%, -8,4% и -21,8%).

"Ъ-Казань"