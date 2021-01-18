На Кубани выявлено 200 новых случаев COVID-19

В Краснодарском крае коронавирусная инфекция в течение суток выявлена у 200 человек, сообщает администрация края, количество выздоровевших – 249 человек, скончались 18 пациентов с диагнозом COVID-19. Всего за время пандемии в регионе заболели 31167 человек, выздоровели 21617 человек.

Максимальный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией – в Краснодаре (57 человек), в Сочи – 13 заболевших, в Горячем Ключе – 10 заболевших. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 549,1. Всего за время пандемии на Кубани скончались 1218 пациентов с коронавирусом.

Анна Перова, Краснодар