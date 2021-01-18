В Тюменской области не выявлено очагов COVID-19

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области не обнаружило очагов групповой (более пяти случаев) заболеваемости инфекцией коронавируса, сообщил оперштаб региона. В настоящее время в детских образовательных учреждениях региона отсутствуют случаи групповой заболеваемости COVID-19. Кроме того, в области нет школ, в которых полностью приостановлена деятельность.

По данным на 18 января, с начала пандемии в регионе выявлено 26 230 случаев заражения COVID-19, более 24 тыс. человек уже выздоровели, 229 пациентов скончались. В регионе запрещено проведение массовых мероприятий, сохраняется масочный режим, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, продлен до 28 февраля.

Ирина Пичурина