В Ярославской области от коронавируса скончались две женщины и еще 187 человек заболели

В Ярославской области за последние сутки произошло еще две смерти от коронавируса. Скончались женщины 1946 и 1950 годов рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в регионе было выявлено 187 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 167 человек выздоровел и выписан из больниц.

Всего по сведениям на 18 января, в регионе официально подтвержден 25697 случаев заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 24112 человек выздоровели. 258 пациентов умерли. В больницы госпитализировано 1808 человек, из них 794 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 1014 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 12698 человек. На втором месте Рыбинск — 3443 человека, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1446 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 187, 151 и 125 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2803 теста на COVID-19. На карантине находится 7869 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов