С бывшего министра Омской области взыскивают более 724 млн рублей

С бывшего министра транспортного комплекса Омской области Олега Илюшина КУ «Управление по строительству» потребовало взыскать 724,5 млн руб. материального ущерба, сообщает пресс-служба суда.

Управление считает, что средства должны быть перечислены в пользу «Управления заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений», выступающего от имени Омской области в госконтракте по строительству Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш. Свой иск Управление по строительству мотивирует тем, что Олег Илюшин в 2017 году был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 285, п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 2 ст. 286 УК РФ.

Уголовное дело изначально расследовалось в отношении неустановленных лиц из числа регионального правительства, позднее Олег Илюшин стал фигурантом расследования.

Дело в отношении Олега Илюшина было возбуждено в 2014 году. По версии следствия, в 2013 году по распоряжению министра Илюшина из областной казны «Мостовику» было перечислено более 1,1 млрд руб. в виде аванса на строительство участка объездной дороги вокруг Омска и возведение гидроузла на реке Иртыш. В СКР полагают, что в результате были нарушены условия госконтрактов и требования бюджетного законодательства, поскольку генподрядчик получил слишком большой задаток, при этом, как сообщало управление СКР по Омской области, строительные материалы не приобрел, объекты не достроил. Суд назначил ему шесть лет.

Подробнее об уголовном деле в отоношении бывшего чиновника — в материале “Ъ-Сибирь” «Экс-министры ответили за "Мостовик"»

Анна Егорова