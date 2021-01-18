Число заболевших COVID-19 в Петербурге превысило 300 тыс. человек

В Петербурге за последние сутки официально подтверждено 3287 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в городе заболели в общей сложности 300 764 человека, из которых 188 303 выздоровели, а 8902 — скончались. За сутки в Петербурге зарегистрировано еще 55 смертельных случая от коронавируса. Об этом утром 18 января сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

В Ленобласти COVID-19 диагностирован еще у 225 человек. За все время пандемии в регионе выявлены 27 809 заболевших коронавирусом.

По России в целом общее число инфицированных COVID-19 достигло 3 591 066 (прирост за сутки — 22 858). Поправились после перенесенного заболевания за все время в стране 2 978 764 человека, 66 037 пациентов умерли.