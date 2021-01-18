В Песчанокопском районе Ростовской области ввели карантин по птичьему гриппу

На территории охотничьего угодья «Песчанокопское» Ростовской областной установлен карантин по птичьему гриппу. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

Эпизоотическим очагом стал участок реки Рассыпная. Там ограничена продажа птицы, продуктов птицеводства, кормов и кормовых добавок. К угрожаемой зоне отнесена территория радиусом 5 км от эпизоотического очага, к зоне наблюдения — территория радиусом 10 км.

Напомним, ранее птичий грипп был выявлен в Неклиновском и в Матвеево-Курганском районах области. В частности, 5 ноября вспышка гриппа птиц произошла на ОАО «Птицефабрика Таганрогская». А 10 ноября Ростовская областная ветлаборатория получила подтверждения о наличии вируса в пробах патматериала, отобранных в подворье в станице Морской и в КФХ Величко, расположенном в поселке Новоприморский.

Кристина Федичкина