«Сибирь-полиметаллы» инвестирует в 2021 году 5,7 млрд рублей в Корбалихинский рудник и Рубцовскую ОФ

АО «Сибирь-полиметаллы» (входит в холдинг УГМК) в 2021 году инвестирует 5,7 млрд руб. в Корбалихинский рудник и Рубцовскую обогатительную фабрику (РОФ), что в 1,9 раза больше, чем в 2020 году. Предполагается, что рудник выйдет на проектную мощность с добычей до 1,5 млн. т руды в год в 2022, сообщает пресс-служба министерства промышленности и энергетики Алтайского края.

Как отмечается, в 2020 году завершилось техническое перевооружение РОФ, благодаря чему увеличена производительность фабрики до 787 тыс. т в год. Началось строительство новых корпусов. «До 2023 года здесь построят реагентное отделение, корпус измельчения и флотации сгустителя. Таким образом, предприятие увеличит производительность фабрики в 2,5 раза и начнет перерабатывать до 1,5 млн т руды в год»,— говорится в сообщении.

Также ведутся работы и на руднике. Летом прошлого года был введен в эксплуатацию второй пусковой комплекс, «завершается обустройство скипо-клетьевого ствола», строятся объекты третьего пускового комплекса.

Ранее сообщалось, что ВЭБ.РФ, «Сбербанк КИБ» (SberCIB) и «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) подписали договор синдицированного кредитования для реализации проекта строительства Корбалихинского полиметаллического рудника и реконструкции РОФ.

Общая стоимость проекта по разработке Корбалихинского месторождения составляет порядка 38 млрд руб.

Корбалихинское полиметаллическое месторождение — крупнейшее из разрабатываемых в настоящее время месторождений цинка в России. Располагается в Змеиногорском районе Алтайского края. Его запасы составляют порядка 24 млн т руды с высоким содержанием цинка, меди, свинца, золота и серебра.

Рубцовская обогатительная фабрика ведет обогащение руд Корбалихинского месторождения для производства медных, свинцовых и цинковых концентратов — сырья для металлургической промышленности.

Екатерина Лукашевич