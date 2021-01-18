Ликвидировать последствия снегопада в Ростовской области вышло 525 машин

В Ростовской области за прошедшие сутки последствия снегопада вышли ликвидировать 525 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона. Отмечается, что на обработку дорог ушло более 10,4 т противогололедных материалов.

«На региональных автодорогах снежные заносы устраняли 380 комбинированных дорожных машин, погрузчиков, автогрейдеров, бульдозеров, роторов», — говорится в сообщении. На автотрассе М-4 «Дон» работало 78 машин компании «Автодор». На федеральных трассах А-135 (северный, южный и западный подъезды к Ростову-на-Дону), А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Украиной, А-270 М-4 «Дон» — Новошахтинск — граница с Украиной и А-280 Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с Украиной устранять последствия снегопада вышло 67 машин, принадлежащих ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград». Как следует из сообщения, ограничений движения на дорогах нет.

В Ростове-на-Дону в ночь с 17 на 18 января была сильная метель. Ее последствия вышли ликвидировать 300 рабочих, а также 200 единиц техники. Проезжая часть была обработана противогололедным составом. Утром 18 января снег убирали 500 человек и 190 единиц техники. Отметим, что к 10:00 город еще стоял в восьмибалльных пробках.

Наталья Шинкарева