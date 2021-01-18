Администрация Сысерти выплатит более 45 тыс. рублей поскользнувшемуся на тротуаре ребенку

Свердловский областной суд оставил в силе решение Сысертского районного суда обязать городскую администрацию выплатить более 45 тыс. руб. компенсации ребенку, сломавшему ногу, поскользнувшись на тротуаре. Об этом сообщили в пресс-службе суда апелляционный инстанции.

Инцидент произошел в феврале 2020 года, когда 10-летняя девочка, возвращаясь с одноклассниками из школы, упала и сломала ногу. В результате она была госпитализирована в ДГКБ №9 Сысерти, где на следующий день ей пришлось сделать операцию. Ребенку пришлось провести длительное время в стационаре, а затем долечиваться амбулаторно.

«В ходе лечения семья девочки понесла расходы как медицинского, так и немедицинского характера. Так как ребенок был лишен возможности передвигаться и обслуживать себя самостоятельно, нуждался в постоянном уходе, маме пришлось заключить с больницей договор на оказание платных услуг, в соответствие с которым ей с дочерью была предоставлена отдельная палата», — отметили в пресс-службе.

Мать девочки, Дарья, подала иск в Сысертский райсуд к администрации Сысертского городского округа о возмещении ущерба, причиненного здоровью, и компенсации морального вреда. Женщина просила взыскать 10 тыс. руб., потраченных на лечение, 5,1 тыс. руб. — на судебные расходы, а также требовала выплатить компенсацию морального вреда.

В ходе заседаний в суде первой инстанции были исследованы записи с камер видеонаблюдения, на которых было видно, как ребенок упал на скользком участке тротуара. «Также на записи видно, что и другие участники движения скользили на тротуаре, который не убирался должным образом», — добавили в пресс-службе суда.

Сысертский райсуд удовлетворил иск частично. Так, с администрации были взысканы 10 тыс. руб. в счет возмещения материального ущераба, 30 тыс. руб. компенсации морального вреда, 240 руб. почтовых расходов, и госпошлина — 5,1 тыс. руб.

Не согласившись с таким решением, ответчик подал на него апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой просил отменить его в полном объеме. Однако судебная коллегия по гражданским делам Свердловского облсуда оставила решение суда первой инстанции без изменений.